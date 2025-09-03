食品衛生法違反や原産地表示の虚偽など、さまざまな問題で放送活動を中断していたペク・ジョンウォンが復帰する。【写真】ペク・ジョンウォン、日本で“激やせ”の近況Netflixの人気バラエティ『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』のシーズン2が12月に配信されるのだが、ペク・ジョンウォンも出演するという。Netflix側は、放送活動の中断を宣言したペク・ジョンウォンの出演について、「判断は視聴者に委ねる」との立場を示した