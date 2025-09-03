横内正主演・演出の舞台「リア王２０２５」（４日から東京・三越劇場）を開幕前日に降板することが明らかになった俳優の田村亮が体調不良で出演を断念したことが３日、分かった。公演関係者は、スポーツ報知の取材に降板理由は「体調不良で声が出しづらい状態です。命に関わる病気ではありません」と説明した。田村が演じる予定だったケント役は瀬田吉史が代役を務める。公演の公式サイトでは「急きょの代役ではございますが、