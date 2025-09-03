スポーツカー・カテゴリーへの復帰を宣言アウディは、TTの後継モデルに相当する2シーターの電動スポーツカーを発表した。2027年に、ほぼこの見た目で発売されるようだ。スタイリングは、今後のアウディへ展開される次世代のデザイン言語を先取りしたものだという。【画像】ほぼ見た目このまま「アウディTT」2027年にカムバック初代と3代目2代目R8も全92枚アウディ・コンセプトCがお披露目されたのは、イタリア・ミラノで開