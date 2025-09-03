今年のドバイ・ターフ覇者ソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は、富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京・芝１６００メートル）からマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都・芝１６００メートル）に向かう。その後は、香港マイル・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝１６００メートル）に転戦する予定。９月３日、池江調教師が明らかにした。安田記念（３着）後に左第４中手骨の骨折が判明した