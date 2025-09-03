８月２１日、黄山市徽州区呈坎村で、魚灯パレードを鑑賞する人たち。（ドローンから、合肥＝新華社配信／樊成柱）【新華社合肥9月3日】中国はこの夏、文化観光市場が活況を呈し、安徽省の黄山市や宣城市などでは無形文化遺産を生かした観光経済が観光客を呼び込む鍵となった。コイの形をした灯籠「魚灯」に導かれる古村散策、溶かした鉄を振りまく伝統的なパフォーマンス「打鉄花」、手すき紙「宣紙」の工房見学など無形文化遺