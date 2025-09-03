ビザ免除などの利便化政策や国際線の新規路線増加などの影響で、今夏のインバウンド観光市場では中国の人気が高まり続け、ますます多くの外国人観光客が中国を訪れています。 民間航空局のデータによると、今年の夏、民間航空の就航国は80カ国に増え、国際旅客便の便数は8月上旬にピークに達し、1日当たり約2100便が運航されています。訪中外国人観光客数は目に見えて増加しており、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、バーレーン