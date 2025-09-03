サウスウエスト航空のパイロット、ジョン・アービンさんは、娘のアディソン・ストックさんと義理の息子のクインさんを空港で驚かせた/John Arvin（ＣＮＮ）アディソン・ストックさんは、パイロットの父親に空港から自宅までの送迎を頼んだ時、きっと期待に応えてくれると分かっていた。「父が来ると『ああ、もう安心だ』と思えるんです。父はずっとそういう人で、いつも駆けつけてくれるんです」とストックさんはＣＮＮ Ｔｒａｖｅ