Image: Raymond Wong - Gizmodo US Nothing（ナッシング）の姉妹ブランド CMFの最新スマートフォンCMF Phone 2 Pro。日本では7月24日に発売され、価格は4万2800円から。公式サイトでは一部カラーがすでに売り切れ、在庫待ち状態になっています。人気の秘密は、普通のスマホには飽きてしまった人が求めた個性。そしてポップかつ洗練された見た目の割には、お手ごろ価格なこと。米Gizmodo編集