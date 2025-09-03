時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは千葉県の70代の方からのお便り。高齢の方と待ち合わせをすると共通した行動が見られると本で読み、確かに思い当たることが――。* * * * * * *高齢者の時間感覚遙洋子さんの本の中に、高齢の方と待ち合わせをす