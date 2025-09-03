ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「天中殺だから」。仕事の人間関係で悩んでいる友達を心配していたスーさん。数年前、自分が大変だった時期に、友人が慰めてくれた言葉を思い出し――。* * * * * * *困っている彼女に知り合ってからの月日はそう長くないが、気の合う友達がいる。たいてい話は尽きないし、互いの仕事に敬意もある。明るくて気が利いて、かなり年上の私に臆せず付き合ってくれる