日本テレビ系列で現在放送中の當真あみ主演・水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜よる10時〜）。第9話「第九首このたびは」が9月3日に放送予定です。【写真】瑞沢OBが全員集合！競技かるたに青春をかける高校生たちの姿を熱く描いた、累計発行部数2900万部超えの大ヒット漫画『ちはやふる』。2016年、2018年に3部作として実写映画化され、人気俳優を多数輩出、《青春映画の金字塔》と評されました。そしてその映画『ち