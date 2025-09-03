9月3日午前、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が北京・天安門広場で盛大に開催されました。閲兵式の分列行進では、45の隊列と梯隊が次々と天安門広場を通過しています。（提供/CRI）