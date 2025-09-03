[THE GIANTS 2025]¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿°æ¾å²¹Âç¡Ê¤Ï¤ë¤È¡Ë¡Ê£²£´¡Ë¤¬¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡×¡££¸·î£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£³¤«·î¤Ö¤ê¤Î£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤Þ¤ÇÇº¤Þ¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿°ìÀï¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡£ÇØÈÖ¹æ£³¤òÉÕ¤±¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢½Å°µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢½øÈ×¤«¤é¥Æ¥ó¥Ý¤Î°­¤¤Åêµå¤ÇÀ©µå¤âÍð¤ì¡¢£³²ó£³¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿¡£²ù¤·¤µ