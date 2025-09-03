ニューストップ > 国内ニュース > 日本航空機長の滞在先での飲酒が発覚 国土交通省が立ち入り監査 JAL（日本航空） お酒 国土交通省 時事ニュース FNNプライムオンライン 日本航空機長の滞在先での飲酒が発覚 国土交通省が立ち入り監査 2025年9月3日 12時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本航空の機長が、禁止された滞在先での飲酒をしたことが発覚した件 国交省航空局の職員が3日に羽田空港にある日航のオフィスへ監査に入った 日航では2024年に機長による飲酒問題で国交省から業務改善勧告を受けていた 記事を読む おすすめ記事 【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕 自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分 逮捕の俳優清水尋也容疑者、小学校で母子家庭、21歳での母親死去を告白していた 兄も俳優 2025年9月3日 8時28分 村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」 「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分 ＪＲＡの競馬学校で退学者続出、来春デビューの騎手ゼロに…１９８２年の開校以来初 2025年9月3日 5時0分 高校球児がキャバ嬢に転身…「もっと早く言うべきだった」葛藤も、「ニューハーフとして覚悟を決めて誇りを持って生きています」 2025年9月3日 8時20分