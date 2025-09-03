2025年９月３日に発売された『将棋世界2025年10月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）は、初タイトル獲得から５年で30期と、将棋ファンもびっくり仰天のハイペースでタイトルを獲得し続ける藤井聡太竜王・名人の軌跡を追った「藤井聡太、タイトル30期！空前のハイペースを振り返る」、叡王を防衛し、王座戦五番勝負を控える伊藤匠叡王にインタビューした「伊藤匠叡王、現在地を語る」など、必見の内容を掲載しています