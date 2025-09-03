ハワイ発の便に乗務する予定だった日本航空の機長が、社内規定に反し滞在先で飲酒した問題で、国土交通省が立ち入り監査に入りました。日本航空によりますと現地時間先月28日、ホノルル発・中部国際空港行きの便に乗務する予定だった機長が、前日に滞在先のホテルの部屋でビール3本を飲み、運航当日に体調不良を訴え、飲酒を申告したため、乗務を取りやめたということです。この影響で日本行きの3便が最大18時間ほど遅れました。飲