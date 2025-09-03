全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中板橋のうどん店『武蔵野うどん麦といっぽ』です。力強いコシで噛めば甘い！薬味とともにワシっといけひっやぁ〜、迫力十分。太くて力強い麺の上に、大根、ミョウガ、大葉……、夏野菜がこれでもかとのっている。傍らにはよく冷えたゴマダレ。小さなすり鉢もあって、自分ですりたての追いゴマも可能。ここにつけて食べるのだ。すった