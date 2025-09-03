サックス奏者の米澤美玖（33）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。米澤は「先日無事に第一子を出産しました母子共に健康です」と報告し、生まれたばかりの我が子の小さな手を撮した幸せいっぱいの写真を公開。「温かく支えてくださった皆さまに心より感謝しております！まだお休みを頂きますが育児と仕事の両立を目指し体調を見ながら少しずつ活動も続けてまいります。改めまして今後とも宜しくお願