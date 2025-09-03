糸魚川市にある国道8号線・早川橋の上で3日、6台の車を運搬するキャリアカーが燃える車両火災が発生しました。警察によりますと3日午前10時前、キャリアカーの男性運転手から「荷台が燃え始めた、爆発した」と警察に通報がありました。駆け付けた消防によって消火活動が行われ、午前10時半過ぎに鎮火したということです。この車両火災により、運転手がのどの痛みを訴え、糸魚川市内の病院に搬送されました。キャリアカ