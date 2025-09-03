IT大手グーグルがインターネット検索サービス市場で違法な独占状態にあるとされた裁判で、連邦地裁は2日、是正案として提出された「クローム」事業の売却について、「必要ない」との判断を示しました。グーグルをめぐっては首都ワシントンの連邦地裁が去年8月、インターネット検索サービス市場で、日本の独占禁止法にあたる反トラスト法に違反したとする一審判決を出しています。さらに、司法省が去年11月、市場の独占を解消するた