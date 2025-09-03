◇MLB レイズ6-5マリナーズ(日本時間3日、ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド)マリナーズの主砲カル・ローリー選手が、7試合ぶりとなる51号ソロ本塁打を放ちました。ローリー選手は、2番・キャッチャーで先発出場。4回に先頭で回ってきた第2打席では、相手のドルー・ラスムセン投手に対し、フルカウントから3球ファウルで粘り、9球目のストレートをライトスタンドへと運びました。ローリー選手は日本時間8月26日に行われた