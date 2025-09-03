俳優の加藤清史郎が２日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。学生時代に「学校で１位」だった意外すぎる得意科目を告白して、スタジオを驚かせた。この日のテーマは「卵子凍結のリアル」。卵子凍結は元々、がん患者の女性などが将来の妊娠の可能性を残すために行われてきたが、近年、出産年齢が上昇していることなどから健康な女性も若い卵子を採卵し凍結するケースが増えてきたと説明。一方で、高額な