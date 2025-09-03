日本航空は３日、ハワイに滞在中の機長が社内規定に反して飲酒し、体調不良となったために乗務できず、計３便に最大１８時間の遅れが出ていたことを明らかにした。同社によると、機長は８月２８日（現地時間）のホノルル発中部行きの便に乗務予定だったが、空港に向かう前に体調不良を訴えて飲酒が発覚。同社はこの機長を乗務から外して代わりの乗務員を手配した。関係者によると、機長は出発前日にホテルの部屋で１人でビー