女優・柴咲コウが海外旅行を楽しんだ近影を公開した。３日までに自身のインスタグラムを更新。位置情報で「台北、台湾」と知らせ、「数日前」に訪れたことを伝えた。現地で友人と食事やドリンクを楽しむものや、街中を散策するショットを添えた。この投稿には「可愛すぎる」「旅をしてリフレッシュしているコウさんが見れてうれしいです！」「たくさんの可愛いコウちゃんが詰まってるぅ〜」「とても楽しそう」「自然体な笑顔