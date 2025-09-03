静岡市は9月2日、静岡市立清水病院の2024年度の決算見込みを公表し、実質的な赤字額は2023年度から9億5000万ほど増加し、約22億2000万円となりました。 【動画】「市長として大変申し訳ない」市立清水病院の実質的赤字22億2157万円 改善策とりまとめへ＝静岡市 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「非常に厳しい財政状況の中で、一般会計に大きな負担を与えているということは、これは市長として大変申し訳なく思っています」 静岡市