「パドレス−オリオールズ」（２日、サンディエゴ）パドレスのダルビッシュ有投手が先発し、４回０／３を６安打４失点（自責点３）で降板した。２−３の五回先頭に死球を与えたところで、２番手でペラルタが登板した。ダルビッシュは初回１死でジャクソンに左越え先制ソロを被弾した。その後２死球と１四球で２死満塁のピンチを招いたが、リベラを見逃し三振に仕留めて切り抜けた。二回は無失点としたが、三回２死二、三塁