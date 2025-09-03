花園への切符をかけた第105回全国高校ラグビー静岡県大会の組み合わせ抽選会が9月2日、静岡市駿河区の静岡新聞放送会館で行われました。 【写真を見る】全国高校ラグビー静岡県大会の組み合わせ表はこちら 組み合わせ抽選会には、各高校の監督らが集まり、くじを引きました。 2025年の全国高校ラグビー静岡県大会には11校が参加し、2つの合同チームを含む8チームがトーナメントに臨みます