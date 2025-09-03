Ｍー１グランプリ２０２１王者のお笑いコンビ「錦鯉」の渡辺隆が、お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（おさむ）との夏休み旅行ショットを公開した。渡辺は３日までにインスタグラムを更新。「＃おさむとたかしの夏休み＃ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」と記し、米国のディズニー・ワールドを楽しむショットをアップした。この投稿には、「おっさんふたりで…可愛すぎるだろ」「さすが仲良し！」「プライベー