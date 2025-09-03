広島市佐伯区のスーパーで従業員が殺害された事件から3日で２５年となりました。 事件解決の手がかりにつながればと、警察や遺族らがチラシを配って情報提供を呼びかけました。 この事件は、２０００年９月３日に広島市佐伯区のスーパーで、従業員の新谷進さんが殺害され手提げ金庫などが奪われたものです。 事件から２５年経過した3日、ＪＲ五日市駅前で警察と遺族らが通勤・通学する人へ事件や犯人に