広島市のスーパーで起きた強盗殺人事件は３日、未解決のまま25年を迎え、警察が情報提供を呼びかけました。３日朝、JR五日市駅では、警察官らが犯人の特徴が書かれたチラシなどを配りました。2000年9月3日、「マルショク五日市店」で従業員の新谷進さんが何者かに殺害され、金庫などが奪わました。警察は捜査を続けていますが、犯人逮捕には至っていません。■通勤客「近くなので、しょっちゅうここの前を通りますし、