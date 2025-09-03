9月2日午前、新潟県長岡市内のホームセンターの資材館で、58歳男性が作業中に脚立から落ちて死亡する事故がありました。死亡したのは、長岡市に住む派遣社員の男性(58)です。男性は9月2日午前11時半ごろ、長岡市内のホームセンターの資材館で高所の棚に商品を戻し、脚立を利用して降りようとしたところ誤って転落しました。男性は長岡市内の病院へ救急搬送されましたが、頭部外傷により死亡が確認されまし