涙に暮れた東京五輪から4年、日本代表MF久保建英(ソシエダ)が今月6日、アメリカ遠征でメキシコとの運命的な再戦を迎える。「(グループリーグで)勝っていた相手に負けて、それも大事なほうの試合で負けたというのはすごく記憶に残っている苦い思い出」。北中米W杯を9か月後に控えた重要な一戦に「今度は勝って終わりたい」と意気込んだ。2021年8月6日の東京五輪3位決定戦のメキシコ戦、53年ぶりのメダル獲得を目指して臨んだ日