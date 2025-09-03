FRUITS ZIPPERが、10月15日（水）にリリースする4thシングルCD「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」のアートワークを公開した。◆FRUITS ZIPPER 画像今作は両A面シングルとなっており、表題曲のうち「はちゃめちゃわちゃライフ！」はTVアニメ『クレヨンしんちゃん』（毎週土曜午後4:30〜5:00 テレビ朝日系）の新主題歌に決定しており10月4日（土）よりオンエアされる。▲クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤▲初回限定盤▲通常