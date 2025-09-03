大気の非常に不安定な状態が続き大雨となった3日の新潟県内。雨の峠は過ぎましたが、引き続き土砂災害などに警戒が必要です。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の非常に不安定な状態が続いている県内。3日朝の3時間降水量は上越市安塚で89.5ミリとなるなど、4つの観測地点で9月の観測史上最大となりました。【記者リポート】「上越市。泥水が住宅地にまで流れ込んでいる」大雨により一時土砂災害警戒情報が発