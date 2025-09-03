観光客の増加傾向が続く奄美大島で海上保安部と警察、消防などが合同で海難事故の救助訓練を行いました。 この訓練は、2021年に、奄美大島が世界自然遺産に登録されて以降、観光客が増え、海の事故も増加傾向にあることから、関係機関の連携強化のため行われました。 訓練には、奄美海上保安部と消防、警察のほか、水上バイクを使用する県立奄美少年自然の家の職員など55人が参加しました。 訓練では、警察官が制服のまま海に飛