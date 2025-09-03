台風15号発生へ 鹿児島上陸の可能性 九州、近畿、東海、関東横断か 離れていても大雨おそれ 気象庁は、日本の南にある熱帯低気圧について「今後12時間以内に台風に発達する見込み」と発表しました。４日午前３時までに台風に発達する見込みで、発生すれば台風15号となります。台風は、４日にかけて沖縄地方や奄美地方に接近し、予報円の中心を通れば、４日は鹿児島県本土に上陸するおそれがあります。その後6日にかけて西日本から