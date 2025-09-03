セサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」に、新作アイテムが登場。「CAFE SWEETS」をテーマにした、カフェモチーフのアパレルや雑貨がお目見えします。9月4日（木）より、セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店および、公式オンラインストアにて販売開始。現在、公式オンラインストアにて商品情報が見られるので、発売前にぜひチェックしてみて。「