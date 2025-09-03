日本の南の海上にある熱帯低気圧が、今後、台風になり、あす4日にかけ鹿児島県内に接近する見込みです。今後の進路や雨の降り方など大山気象予報士の解説です。 今後、台風になりそうな熱帯低気圧がこちらです。では、このあとの予想される進路をご覧ください。 現在、中心気圧は1006ヘクトパスカル、最大風速は15メートルです。こちらの最大風速が17メートル以上になりますと、台風と呼ばれます。このあと、3日夜か