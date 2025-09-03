8月ブラジルで開かれた新体操の世界選手権。団体総合で金メダルを獲得した花村夏実選手が3日、在学する松本市の高校で大会の報告を行いました。拍手で迎えられた花村選手。全校生徒を前に金メダル獲得を報告しました。花村選手は松本国際高校2年生。8月、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた新体操の世界選手権で日本代表・フェアリージャパンとして出場。団体総合で初の金メダルを獲得しました。 花村夏実選手 「今回はフ