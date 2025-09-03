お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が2日放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#10）に出演。写真集が異例の大ヒットを記録した理由を自ら分析した。【写真】「人生1の大変身」アンゴラ村長“HANA風メイク”の変身ショット『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。2