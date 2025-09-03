水浴びが大好きな犬。暑い日の公園で水路に“ハマる”姿が、ネット上で注目を集めている。【映像】公園の水路に“ハマった”コーギーの紬ちゃん（3歳）「冷えてる？」というコメントとともに、コーギーの紬ちゃん（3歳）の飼い主（@hipo_potamaru）が投稿した画像には、公園の水路にうつ伏せで全身を浸している紬ちゃんが写っている。よほど暑かったのだろうか、紬ちゃんは冷たい水の中でリラックスしている様子だ。人間が大