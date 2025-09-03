◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク)ドジャースの大谷翔平選手が、昨季新人賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手に次ぐ怪物と期待される新人投手から豪快な一発を放ちました。その打球速度は球団最速となる120マイル(約193.1キロ)。弾丸ライナーであっという間にスタンドに飛び込みました。しかもその衝撃の一発は、パイレーツの超有望株として期待されているバッバ・チャンドラー投手からでした。