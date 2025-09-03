お笑い芸人・フォーリンラブのバービーとPEACH JOHNがコラボするブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」が、約1年ぶりに新作コレクションを発表。9月10日から発売される。【写真】「クイーンブラ」背中で語らせてバービー＆モデルのAsaki「気高いおっぱい」をコンセプトに掲げる同ブランドは、バービーの“自分自身を好きになる下着を届けたい”という想いから誕生。今回の新作では、発売以来人気を集める「クイーンブラ」が