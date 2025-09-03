韓国の俳優ユン・サンヒョンが8月30日、東京・品川インターシティホールにてファンミーティング『2025 YOON SANG HYUN JAPAN SPECIAL FANMEETING』を開催した。また、9月20日に『2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY』を開催することも発表した。【写真】情熱的な歌声で魅了したユン・サンヒョン今回の来日は8年ぶりということで、待ちきれない湧き立つ空気の中、サンヒョンがステージに登場すると会場からは天井が割