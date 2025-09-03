4期目の任期が残り1年となった阿部県政に関する世論調査の結果がまとまり、知事の支持率は7割を超えていることがわかりました。県世論調査協会は7月16日から先月19日まで県内に住む18歳以上の男女891人から回答を得ました。阿部知事を「支持する」「どちらかといえば支持する」と答えた人はあわせて76.4％に上りました。去年の前回調査に比べ3.7ポイント増加しています。支持する理由として「大きな問題がない」と答えた人がおよそ