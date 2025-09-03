【新興国通貨】円安受けて対円で一カ月ぶり20円85銭＝中国人民元 ドル人民元はドル高元安も、それ以上に円安の勢いが強く、対円で20円85銭を付けた。約1カ月ぶりの元高円安圏。 CNYJPY 20.836USDCNY7.1449