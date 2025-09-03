今回は、母親が考えた反抗期の子どもへの「最強の反撃」について、エピソードを紹介します。本屋でばったり…「中2の娘は反抗期がひどく、私に暴言を吐いたり無視したりなんてしょっちゅうです。なんとか娘の態度を変えさせたいと思っていたけど、どうしたらいいか分からなくて……。そんなある日、娘が片思いするスバルくんという男子に本屋でばったり遭遇。実はスバルくんは私の友人の息子なのですが、すごくいい子なんです。娘