モデルの滝沢眞規子が3日までに、自身のインスタグラムを更新。豪邸と話題の自宅で撮影した全身ショットを披露した。【写真】滝沢眞規子47歳、自宅で美スタイル全開「ラインきれい」な“水着姿”も（5枚）7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、SNSでは子どもたちが「素敵」「スタイル抜群」と話題を呼んでいる。今回は「おはようございます気がついたら9月でびびります