上越市は3日、大雨の影響で通学路が冠水するなど、児童や生徒の登校の安全確保が困難になったとして、一部の市立小・中学校などで臨時休校や登校時刻を遅らせるなどの措置が実施されています。臨時休校となっているのは直江津小学校や有田小学校など小学校6校と直江津中学校など中学校2校の合わせて8校です。また、登校時刻を遅らせたのは小学校1校、中学校3校の合わせて4校でそれぞれ1時間から2時間遅延、正午登校などに遅らせた