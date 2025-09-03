丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は9月3日より、「月見温たま牛肉つけうどん」を販売している。なか卯「月見温たま牛肉つけうどん」「月見温たま牛肉つけうどん」は、のど越しの良い“細切りうどん”を、牛肉の旨みが溶け込んだこだわりのつけ汁と、月に見立てた温たまに絡めていただく、お月見シーズンにぴったりの商品。つけ汁は、鰹や昆布を使用した関西風のだしに、甘めに味付けしたすき焼き風味の牛肉や白ネギ、白滝を加え、奥